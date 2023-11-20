Стало известно, где могут похоронить экс-главу Кузбасса Тулеева

Экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева могут похоронить в Кемерово на Центральном кладбище №1 неподалеку от сына. Об этом сообщил региональный портал Ngs42.ru со ссылкой на источник в областной администрации.

Он отметил, что последнее слово в этом вопросе будет за родственниками бывшего главы Кемеровской области. Младшего сына Тулеева похоронили в 1998 году после ДТП в Ташкенте.

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. Его не стало на 80-м году жизни. По словам главы региона Сергея Цивилева, с Тулеевым связана целая эпоха в жизни Кемеровской области. Он возглавил регион в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести его из кризиса, отметил Цивилев.

Действующий губернатора добавил, что кузбассовцы помнят Тулеева «как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей».

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