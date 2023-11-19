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В секторе Газа назвали количество погибших с начала эскалации конфликта

В Газе сообщили о смерти более 13 тыс. человек с начала эскалации конфликта

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Israeli Defence Forces/Reuters

В результате боевых действий с начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли более 13 тыс. жителей сектора Газа, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу правительства анклава.

«Количество погибших превысило 13 тыс., 5,5 тыс. из которых — дети, 3,5 тыс. — женщины», — говорится в заявлении, опубликованном на странице пресс-службы в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кроме этого в правительстве добавили, что среди медицинского персонала погиб 201 человек, среди представителей гражданской обороны — 22, а среди журналистов — 60.

Помимо этого, сообщается, что с начала обострения конфликта были ранены более 30 тыс. жителей анклава, 75% из которых — женщины и дети. Число пропавших без вести превысило 6 тыс. человек.

До этого исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что около миллиона детей находятся в секторе Газа.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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