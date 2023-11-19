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Выросло число жертв урагана в Кузбассе

МЧС: число жертв урагана в Кемеровской области увеличилось до трех

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Число жертв урагана в Кемеровской области увеличилось до трех, еще 18 человек пострадали. Об этом сообщил начальник регионального управления МЧС Алексей Шульгин, передает пресс-служба ведомства.

Он также заявил, что в связи прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории региона, сопровождающегося усилением ветра до ураганных значений — 33-35 м/с, произошло отключение электроэнергии на 143 котельных, восьми основных водозаборах, девяти угольных предприятиях. Кроме того, свыше 150 домов и административных зданий получили повреждение кровель.

Ранее стало известно, что женщину придавило огромной вывеской возле торгового центра в Новокузнецке.

19 ноября на несколько регионов Сибири обрушился мощный ураган. Ветер порвал линии электропередачи, повредил крыши, остановил поезда, повалил деревья на автомобили. В Алтайском крае из-за вихря свыше 70 городов и деревень остались без света. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Новокузнецке — город частично остался без света, встали трамваи и троллейбусы, отсутствует вода и отопление. Есть жертвы и пострадавшие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Алтае дерево насквозь пробило салон автобуса.

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