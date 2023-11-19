В Австралии прошли демонстрации в поддержу палестинцев

В Австралии прошли демонстрации в поддержку Палестины, в которых поучаствовали десяти тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, демонстрации прошли в Сиднее, Мельбурне и Брисбене. Участники требовали прекратить огонь в палестинском секторе Газа. В Мельбурне в акции поучаствовал отец Джулиана Ассанджа Джон Шиптон.

Демонстранты осудили позицию правительства Австралии, назвав ее произраильской.

«Позор лейбористам!» — скандировали собравшиеся.

В Сиднее недовольные собрались в Гайд-парке. По центру Брисбена прошли около тысячи демонстрантов с флагами Палестины.

До этого израильский посол в России Александр Бен Цви говорил о появлении нового вида антисемитизма. Таким образом он прокомментировал акции в поддержку Палестины, проходящие по всему миру. По словам дипломата, некоторые лозунги участников митингов должны вызывать вопросы, в частности, «звезда Давида в мусорном ведре» и призывы «очистить мир» от Израиля.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.