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Более 100 врачей попросили Путина освободить Скочиленко

Больше 100 врачей в письме к Путину попросили освободить художницу Скочиленко

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Anton Vaganov/Reuters

Более 100 врачей в открытом письме к президенту РФ Владимиру Путину попросили освободить из колонии петербургскую художницу Сашу Скочиленко, осужденную накануне, которую приговорили к семи годам колонии за акцию с заменой ценников на антивоенные листовки. Как сообщает «Коммерсантъ», на данный момент письмо подписали 175 медиков.

Отмечается, что у художницы диагностирован ряд тяжелых хронических заболеваний, которые требуют медицинского наблюдения и специального режима питания.

«Нахождение в колонии может привести к значимому ухудшению состояния здоровья Саши», — говорится в письме.

По мнению врачей, приговор художнице кажется «особенно несправедливым» на фоне сообщений об освобождении заключенных, совершивших тяжкие преступления.

Накануне Василеостровский суд Санкт-Петербурга приговорил художницу Сашу Скочиленко к семи годам колонии общего режима по делу о распространении фейков про Вооруженные силы России. В марте 2022 года Скочиленко заменила пять ценников в одном из магазинов Санкт-Петербурга на стилизованные под них листки с информацией о ходе военной операции РФ на Украине, которая не соответствует позиции Министерства обороны России. Художница была арестована, она оставалась под стражей в течение полутора лет. Суд признал ее виновной по статье по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В своем последнем слове Скочиленко назвала уголовное дело «странным и смешным».

Ранее в Госдуме задумались над поправками в законодательство об иноагентах.

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