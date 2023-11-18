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В Калининградской области подтвердили попытку поджога военкомата

В Калининградской области подтвердили попытку поджога призывной комиссии

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Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что здание военкомата и призывной комиссии в Советске попыталась поджечь женщина, которая бросила в него бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщает РИА Новости.

«Военкомат и призывная комиссия находятся в одном здании. Женщина задержана по горячим следам, здание не пострадало», — заявил Лысков.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области полиция ищет женщину, которая подожгла военкомат. Инцидент произошел в городе Советск, очевидцам удалось снять произошедшее на видео. Неизвестная подошла к военному комиссариату и кинула бутылку с зажигательной смесью в здание. На кадрах заметно, как часть здания воспламенилась.

После поджога женщина сняла происходящее на камеру и отошла к углу здания. По телефону кураторы давали ей дальнейшие инструкции. В результате россиянку спугнули местные жители. На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и ищут женщину. О том, насколько сильно пострадал военкомат, не сообщается.

Ранее в Новосибирске пенсионерка подожгла военкомат по рекомендации мошенников.

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