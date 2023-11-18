Депутат Останина возмутилась, что ей в шутку приписали мнение сенатора Павловой

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила «Газете.Ru», что нормально относится к сатирическим Telegram-каналам, где публикуются шуточные новости, однако сейчас «не место и не время» для такого контента. Так депутат прокомментировала свои заявления в Роскомнадзор и МВД из-за публикации в канале «Империя очень зла».

«Подобные гадкие вещи порочат честь и достоинство. Сейчас настолько накалена ситуация в обществе вокруг темы прерывания беременности, темы прав женщин, что приписывание мне прямо противоположной позиции вызвало среди моих сторонников возмущение. Возмущение в той здравой части общества, которое выступает против того, чтобы запретить женщинам иметь образование. Мне приписали позицию Маргариты Павловой. Я считаю, что сейчас период, когда социальная ситуация напряжена, когда семьи волнует другое — вернутся ли их сыновья, вернутся ли их мужья? Люди, которые пристально следят за внутренней повесткой, вдруг оказались невольно втянутыми в ненужную общественную дискуссию. Я бы не хотела, чтобы наши Telegram-каналы участвовали в травле политиков. Я понимаю, что эта травля организована, но мне бы не хотелось, чтобы [она была] даже в таком шутливо-ироничном тоне. Не до шуток сейчас», — сказала Останина.

Политик отметила, что ей сейчас не хочется отвлекаться на «навязанную обществу ненужную повестку».

«Сейчас вы приезжаете в любую семью, в любой регион — ну не до этого людям сейчас. Как они не могут понять, что людей волнует совсем другое? В школах у детей нет учебников, нет зарплаты у педагогов, а здесь нашли время для юмора. И над чем шутят-то? Они понимают ли, какую внутреннюю войну разжигают сейчас? Ведь февраль 1917 года показал, что могут женщины, а учитывая, что женщин сейчас 54%… Как говорят, «прекрасная половина человечества». Нас не половина, нас больше. Дольше живут женщины на 10 лет, они будут определять политическую судьбу нашей страны. Женщины очень активные. Мы же видим, мы задели их интересы, интересы детей. Для женщин главное — не они сами, а их дети. Ради детей они пойдут на все», — заключила Останина.

В сатирическом Telegram-канале «Империя очень зла» депутату Останиной приписали слова о том, что девушкам нужно получить три класса образования, а дальше учиться варить щи. Политик обратилась в РКН и МВД с просьбой заблокировать публикацию.

До этого Останина выступила с критикой сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой, которая призвала перенацелить девушек с получения высшего образования на деторождение.

Ранее депутат Ксения Горячева заявила, что отказ от учебы ради родов уведет страну в Средневековье.