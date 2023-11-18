В Приморье ограничено движение автомобилей из-за непогоды

Правительство Приморского края сообщило, что автомобильное сообщение нарушено в трех округах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Автомобильное сообщение нарушено на трех участках приморских трасс... Ханкайский округ, нет проезда с третьего по шестой километр дороги Михайловка – Турий Рог – Кировка, альтернативный проезд – через пятый километр трассы Михайловка – Турий Рог», — говорится в сообщении.

При этом в Красноармейском округе проезд для машин ограничен на шестом километре направления Новопокровка – Ромны – Завитая. В то же время в Тернейском округе из-за размыва объезда моста ограничено движение на 108-м километре трассы Терней – Малая Кема.

Ранее в Приморье на фоне непогоды отменили внутрикраевые авиарейсы в поселки Кавалерово и Пластун. Кроме того, из-за непогоды были отменены несколько автобусных рейсов: 515/1 Владивосток – Терней – Владивосток с временем отправления из Владивостока в 15:30, из Тернея – в 09:00; 503/2 Владивосток – Дальнегорск – Владивосток с временем отправления из Владивостока в 08:30, из Дальнегорска – в 07:30; 532 Владивосток – Ольга – Владивосток с временем отправления из Владивостока в 11:40 из Ольги – в 10:50.

До этого начальник управления по делам ГО и ЧС Невельского района Андрей Семин сообщал, что на дороге Невельск — Холмск произошел сход грязевых масс из-за проходящего по югу Сахалина циклона.

Ранее более шести тысяч жителей Владивостока остались без электричества.