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На автодороге на юге Сахалина произошел сход грязевых масс

На юге Сахалина произошел сход грязевых масс на автодороге из-за циклона

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NASA

Начальник управления по делам ГО и ЧС Невельского района Андрей Семин заявил РИА Новости, что на дороге НевельскХолмск произошел сход грязевых масс из-за проходящего по югу Сахалина циклона.

«В результате неблагоприятных гидрометеорологических явлений, сопровождавшихся обильными осадками, произошел сход грязевых масс на автодороге Невельск – Холмск. Движение на участке временно ограничено, специалисты расчищают трассу от оползней», — сказал Семин.

До этого Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщало, что приближающийся к Сахалину циклон в конце недели принесет на остров дожди и потепление.

13 ноября сообщалось, что из-за сильного циклона, который оказывает воздействие на Камчатку, на севере полуострова была закрыта дорога между двумя поселками. Движение для всех видов транспорта было ограничено на участке автодороги между селом Воямполка и поселком городского типа Палана Тигильского района.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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