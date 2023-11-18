Врач поделился способом избежать плохого самочувствия во время геомагнитной бури

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рекомендует отказаться от кофе, мучного и спорта во время геомагнитной бури. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Чтобы поддержать нормальную циркуляцию крови, нужно пить достаточное количество чистой воды, а крепкий кофе лучше заменить на травяные чаи или настои. Избегать следует стрессов, употребления алкоголя. В такие дни нужно быть внимательнее за рулем или вообще отказаться от вождения, как и от других занятий, требующих концентрации внимания», — заявил Тяжельников.

Врач рекомендовал метеочувствительным россиянам пересмотреть свой график с учетом надвигающейся геомагнитной бури. Также помогут легкие в усвоении продукты — овощи, зелень и фрукты. Кроме мучного и кофе, также стоит отказаться от жареного.

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