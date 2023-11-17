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Владимир Путин: Петербург — уникальный пример культурного обогащения

Владимир Путин назвал Петербург примером взаимного обогащения мировых культур

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Павел Бедняков/РИА Новости

Государство продолжит поддерживать творческих людей и организации, программы охраны памятников и развитие исторических городов, запускать уникальные проекты на основе цифровых решений. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании в рамках открывшегося в Санкт‑Петербургского IX Международного культурного форума.

«На уровне государства уделяем культуре самое пристальное внимание. На ее развитие идут значительные средства, и снижения мы, конечно, не планируем», — заверил глава государства.

Президент отметил символичность того, что именно Петербург традиционно принимает Международный культурный форум, назвав Северную столицу «уникальным примером взаимного обогащения российской и других мировых культур».

Президент подчеркнул, что миссия культуры — наводить мосты. Он напомнил о том, что в 2016 году после освобождения сирийской Пальмиры российские специалисты из Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН приняли неотложные меры по спасению памятника.

Глава государства сообщил, что российские и сирийские специалисты скоро начнут восстанавливать Триумфальную арку в Пальмире.

Он добавил, что слово «Пальмира» стало символом для российских граждан, поскольку Северной Пальмирой называют и Петербург, который пытались уничтожить нацисты во время блокады в ходе Великой Отечественной войны.

Принявший участие в пленарном заседании международного культурного форума губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов выразил радость от лица петербуржцев за что, что Петербург снова собрал участников форума вместе.

«Мы встречаемся в непростое для всего мира время. Но, как сказал наш президент, культура вне политики. Наш Международный культурный форум является визитной карточкой многополярного мира. Он получил название «форум объединенных культур». Великие мыслители и деятели культуры учили нас уважать и ценить культуру других народов. Мы выступаем за мир, где никто никому не навязывает свою волю», — сказал губернатор.

По его словам, широкая география участников подтверждает, что культура не имеет границ. Исторической миссией Петербурга со времен Петра I было объединение культур всех народов.

«В музеях и библиотеках города хранится культурное наследие всех эпох разных народов мира. Их удалось сохранить даже в тяжелые годы блокады Ленинграда. Сегодня петербургские археологи, ученые и архитекторы восстанавливают древнюю Пальмиру в Сирии», — отметил Беглов.

IХ Международный форум объединенных культур в Санкт-Петербурге, прежде известный как Международный культурный форум, стартовал 16 ноября. Возродившись после четырехлетней паузы, масштабный съезд собрал министров культуры более чем из 30 стран и более 70 зарубежных делегаций.

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