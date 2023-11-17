Евросоюз может отправить свои силы в Финляндию к границе с РФ

Агентство Евросоюза по контролю границ Frontex готово отправить свои силы в Финляндии к границе с Россией. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

«Финляндия обратилась к Frontex за поддержкой. Пока не решено, сколько дополнительных подкреплений Frontex отправит в Финляндию», — передает издание заявление организации.

Как передает издание, сейчас Frontex ведет постоянный диалог с финскими властями и готовится оказать немедленную помощь путем передислокации пограничников. Кроме того, организация оценивает более широкое влияние развития пограничной ситуации Финляндии на другие соседние страны ЕС.

16 ноября стало известно, что Финляндия закрывает четыре пограничных пункта на границе с Россией — три в Выборгском районе Ленобласти и один в Карелии. КПП перестанут работать в обе стороны с 18 ноября и будут закрыты как минимум на три месяца. В Хельсинки утверждают, что пошли на такой шаг из-за наплыва мигрантов. В Москве сочли претензии финской стороны «странными» и пообещали разобраться.

Ранее в Финляндии назвали условие отмены решения о закрытии КПП на границе с Россией.