Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Евросоюз может отправить свои силы в Финляндию к границе с РФ

Helsingin Sanomat: служба Frontex направит свои силы в Финляндию на границу с РФ

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Агентство Евросоюза по контролю границ Frontex готово отправить свои силы в Финляндии к границе с Россией. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

«Финляндия обратилась к Frontex за поддержкой. Пока не решено, сколько дополнительных подкреплений Frontex отправит в Финляндию», — передает издание заявление организации.

Как передает издание, сейчас Frontex ведет постоянный диалог с финскими властями и готовится оказать немедленную помощь путем передислокации пограничников. Кроме того, организация оценивает более широкое влияние развития пограничной ситуации Финляндии на другие соседние страны ЕС.

16 ноября стало известно, что Финляндия закрывает четыре пограничных пункта на границе с Россией — три в Выборгском районе Ленобласти и один в Карелии. КПП перестанут работать в обе стороны с 18 ноября и будут закрыты как минимум на три месяца. В Хельсинки утверждают, что пошли на такой шаг из-за наплыва мигрантов. В Москве сочли претензии финской стороны «странными» и пообещали разобраться.

Ранее в Финляндии назвали условие отмены решения о закрытии КПП на границе с Россией.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий