В Перми волонтеры спасли пса, которого уехавшие хозяева оставили на уличной цепи

В Перми зоозащитники помогли брошенной хозяевами собаке, сидящей в холода на улице на короткой цепи. Об этом пишет kp.ru.

Некоторое время назад пса Бобу заметили сидящим на цепи рядом с полуразрушенной будкой в Мотовилихинском районе города. Вскоре выяснилось, что хозяева животного съехали из своего старого дома и решили оставить собаку прямо на улице.

Иногда еду Бобе приносил местный житель, ставший невольным свидетелем мучений пса, который даже не мог отойти от будки, чтобы справить нужду. С приходом осени собака по-прежнему оставалась на улице, а вокруг ее пристанища тем временем возникло грязевое месиво.

«Ему ни жить, ни сидеть, а только стоять остается, как в стойле. Будка уже не будка, того и гляди похоронит под собой собакена», — написали в соцсетях зоозащитники.

После этого обращения Бобе удалось помочь: его забрали на передержку и пообещали найти ему нового хозяина.

«У Бобы все хорошо: собаке купили ошейник, поводок, сняли с цепи, поставили прививку, обработали и забрали на передержку. Он находится в тепле и безопасности, привыкает. Оказалось, что Боба — очень хороший парень. Женщина, забравшая его на передержку, даже не волонтер, у нее свой тяжелый песик. Просто она не смогла смотреть на собачью беду», — поделилась активистка.

Ранее в Нижнем Новгороде хозяева привязали пса к дереву и оставили под сильным ливнем.