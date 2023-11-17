Священник объяснил, почему в РПЦ не пользуются нечеловеческими текстами

Служители церкви не могут обращаться к прихожанам с проповедью, написанной нейросетью, потому что она должна быть «личным словом пастыря». Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал руководитель информслужбы Московской епархии священник Александр Волков. При этом он признал, что священник может в определенных ситуациях читать проповеди, написанные другим человеком.

«Проповедь — это слово пастыря, священника, совершающего богослужения, молящегося вместе со своей общиной. И это его личное осознание евангельского чтения или каких-то событий церковной истории, которые он передает прихожанам. В этом и заключается смысл проповеди — в ее нравственном выводе для людей, которые слушают. Когда мы пользуемся каким-то механическим способом, в данном случае нейросетью, то это уже не есть личное слово пастыря, обращенное к людям. Одно дело, когда иногда священники читают написанные кем-то другим проповеди, это вполне допустимо в каких-то ситуациях. Но другое дело, когда таким образом рассматриваем искусственный текст, который есть не произведение человеческое, а произведение компьютера, машины. Это неправильно и не нужно, и главное, что в этом нет никакого смысла», — сказал он.

По словам Волкова, написанная нейросетью проповедь соответствует нужному формату только внешне, но любой священник чувствует «фальшь» такого текста.

«На самом деле я это довольно иронически рассказал, потому что всякий такого рода текст внешне соответствует всем необходимым форматам проповеди, но внутренне любой священник видит, что это подделка. Тут любой священник чувствует эту фальшь, которая там есть. В каких-то других ситуациях вполне допустимо использовать нейросети для поиска информации, для ее каталогизации, анализа и прочее. Но это когда мы говорим именно о живом слове, о творчестве человека, то тут, несомненно, совершенно неуместно пользоваться этими всеми вещами. Заменять нейросетью свое слово, которое является органической частью служения любого пастыря совершенно невозможно, да и не нужно. Любой священник должен иметь для того, чтобы готовиться к проповеди, время, навыки, образование. Это все есть у любого священника, и это то, что позволяет любому священнику обращать к пастве свое живое слово, а не пользоваться нейросетями», — пояснил он.

В пятницу Волков заявил, что священники часто, общаясь между собой, предлагают нейросетям в шутку придумать проповедь. Он считает, что такие тексты имеют право на существование, однако ни один нормальный священник не будет обращаться к прихожанам с проповедями от искусственного интеллекта.

Ранее священник назвал идиотами почитателей Тыквенного Cпаса.