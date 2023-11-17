В Финляндии собрали тысячи подписей против закрытия границы с Россией

Петиция к властям Финляндии с призывом смягчить запрет на пересечение границы с Россией собрала 4,5 тыс. подписей, 3,8 тыс. из которых оставили сами финны. Опубликована петиция на финском сайте Adressit.com.

«Приграничное движение между Финляндией и Россией надо разрешить при наличии семейной связи. Решение правительства полностью закрыть приграничное движение между Финляндией и Россией противоречит правам человека. <...> У многих есть близкие родственники по обе стороны границы», — пишет автор петиции Петри Маттинен, проживающий в Иматре.

Другие подписанты, среди которых есть не только финны и русские, но также чехи, норвежцы, эстонцы и граждане других стран, отмечают, что из-за чрезмерно жестких правил они больше не смогут видеться с родственниками. Кто-то даже утверждает, что им пришлось вывезти в РФ могилы родственников, чтобы иметь возможность за ними ухаживать.

Кроме того, в Финляндии планируются митинги против закрытия границы. Как пишут в Telegram-канале «Подслушано на границе Россия Финляндия», один из них проведут 18 ноября у здания парламента в Хельсинки. Также обсуждается акция в Лаппеенранте в ближайшие дни.

16 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о закрытии четырех пограничных переходов на границе с Россией из-за ситуации с беженцами. Пункты «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и Ниирала перестанут работать в ночь на субботу, 18 ноября.

Финская таможня сообщила, что грузовой трафик между Финляндией и Россией с 18 ноября «практически будет остановлен». Автобусные перевозчики, совершающие рейсы между Петербургом и Хельсинки, объявили о том, что прекращают обслуживать маршруты. Работающими останутся четыре погранперехода в северной части Финляндии.

Ранее стало известно, что на погранпунктах между Финляндией и Россией установят заграждения.