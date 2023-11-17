Visit Petersburg и Яндекс Путешествия запустили совместный туристический проект

Официальный туристский портал Северной столицы Visit Petersburg и Яндекс Путешествия и в преддверии новогодних праздников обновили совместный онлайн-проект, сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

«На зимние праздничные выходные в Северной столице подготовлена программа для гостей всех возрастов и любых интересов. Это обширная событийная и культурная афиши, катки и горки, галереи и музеи, кафе и рестораны. А главное – сказочная атмосфера зимнего Петербурга», – говорится в сообщении.

Отмечается, что идея реализована Городским туристско-информационным бюро комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга и сервисом Яндекс Путешествия.

Как уточняется на сайте, классическую палитру Петербурга дополнят предложения объектов «Новой туристской географии». Специальный проект на сервисе Яндекс Путешествия представит туристам предложения Северной столицы таким образом, чтобы каждый мог организовать поездку в зимний Петербург в соответствии со своими интересами.

«Великие музеи и живописные пригороды, общественные пространства и яркие события, необычные музеи и авторские экскурсии, гастрономические приключения и завораживающие катки – это все гостеприимный Петербург зимой», – рассказал председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

По его словам, совместный проект даст возможность каждому спланировать путешествие в Северную столицу, узнать город с новой стороны, а также почувствовать его особую атмосферу.