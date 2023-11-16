В центре Москвы женщине зажевало ногу эскалатором

Женщине зажевало ногу эскалатором в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Несчастный случай произошел с посетительницей ТЦ «Валдай» на Новом Арбате. Вскоре после этого лестницу остановили, но потерпевшая потеряла сознание от болевого шока.

Прибывшие на место спасатели достали пострадавшую конечность из механизма.

По имеющимся данным, здоровью женщины уже ничто не угрожает, она пришла в себя, но тяжесть полученной ею травмы пока неизвестна. Сейчас с ней работают оперативные службы.

Ранее россиянку, пострадавшую на эскалаторе в торговом центре, обвинили в произошедшем.