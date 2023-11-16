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В Самаре арестовали врио главы минстроя региона

В Самаре арестовали врио главы минстроя региона Михаила Асеева

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Октябрьский районный суд арестовал сроком на месяц временно исполняющего обязанности министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Об этом сообщает портал 63.ru.

20 июня 2023 года было возбуждено уголовное дело по факту совершения руководством Управления капитального строительства (УКС) Самарской области противоправных действий. Речь шла о расходовании денег на проектирование станции «Самарская».

14 ноября стало известно о задержании экс-главы правительства региона Виктора Кудряшова и временно исполняющего обязанности министра строительства региона Михаила Асеева. 15 ноября в Минстрое Самарской области прошли следственные действия. Также сообщалось, что правоохранители обыскивали дом врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева.

Ранее в Рыбинске задержали бывшего заместителя мэра города по делу о взятке.

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