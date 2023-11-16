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Многодетная россиянка через прокуратуру добилась включения в родительский комитет

В Кыштыме прокуратура помогла женщине вступить в родительский комитет

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Челябинской области жительница Кыштыма, мать пятерых детей добилась вступления в общешкольный родительский комитет через прокуратуру. Об этом сообщает телеканал «Царьград».

Как рассказала в беседе с изданием многодетная россиянка, трое из ее детей посещают школу и в каждом классе своего ребенка она состоит в родительском комитете. Женщина хотела вступить в общешкольный родительский комитет, но ей отказали, сославшись на то, что женщина не может состоять одновременно в комитете класса и школы.

Многодетная мать не нашла такого положения во внутренних документах образовательного учреждения.

Женщина посчитала, что поводом для нежелания принимать ее в общешкольный комитет могла стать ее активная позиция: она подавала обращение по поводу просроченного молока и порченных фруктов в правоохранительные органы.

«Я не жалуюсь, я добиваюсь справедливости и порядка в школе, в которой учатся мои дети. За это руководство школы меня не любит и естественно не хочет видеть в комитете. Но я подняла этот вопрос у прокурора города Кыштыма, и он при представителях учебного заведения и управлении образования сказал, чтобы меня взяли в общешкольный родительский комитет», — рассказала россиянка.

Ранее в Саратове возбудили уголовное дело из-за превышения количества детей в школах.

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