Раскрыты данные по сибирской язве в скотомогильниках в Центральной России

Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев заявил, что около трети из 1,4 тысячи скотомогильников в округе хранят сибирскую язву. Об этом сообщает ТАСС.

«По данным контрольно-надзорных органов, на территории округа сейчас свыше 1 400 скотомогильников, из них 28% — это сибиреязвенные», — заявил он.

Он отметил, что не все захоронения попадают в статистику.

По словам Щеголева, на протяжении многих лет территория ЦФО была благополучной с точки зрения сибирской язвы, но в трех регионах летом текущего года эта ситуация «была нарушена».

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что основной причиной распространения сибирской язвы в Рязанской, Воронежской и Тамбовской областях является ненадлежащее содержание могильников. По его словам, в Воронежской области заражению граждан способствовали также незаконная продажа инфицированного мяса и пропуск вакцинации животных.

Ранее в Пермском крае выявили три случая гонконгского гриппа.