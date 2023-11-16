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В Кремле прокомментировали сообщения об агломерации Екатеринбурга и Тюмени

Песков заявил, что не знает о планах об агломерации Тюмени с Екатеринбургом

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает об идее агломерации Екатеринбурга и Тюмени. Так он ответил во время брифинга.

«Я не знаю, о чем идет речь, не знаком с такой идеей. Ничего не могу сказать», — прокомментировал представитель Кремля.

До этого мэр Тюмени Руслан Кухарук заявил, что в недалеком будущем Екатеринбург и Тюмень могут объединиться в своего рода агломерацию. Об этом он заявил на форуме «Города России – 2023», пишет «ФедералПресс».

По его словам, современные экономические тренды подталкивают к слиянию не только городов, но и целых регионов.

«Планомерное движение двух субъектов <...> навстречу друг другу и агломерационные процессы между городами-столицами давно дали предпосылки, чтобы мы создавали условия для обмена людьми. <...> Это именно взаимопроникновение», — заявил глава Тюмени.

Так он ответил на вопрос, насколько будет полезно строительство федеральной трассы МоскваКазань — Екатеринбург, которую президент России Владимир Путин поручил продлить до Тюмени и Челябинска.

Ранее в Кремле поделились ожиданиями от встречи президентов Китая и США.

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