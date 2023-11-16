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В Минобороны РФ рассказали, сколько продлится СВО

Минобороны: спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения ее целей

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РИА Новости

Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что военная спецоперация на Украине не закончится до полного достижения ее целей. Об этом представитель Минобороны сообщил на 10-м заседании «СМОА плюс» в Индонезии.

«Специальная военная операция будет продолжена до полного достижения поставленных целей. Вновь поднимающий свою голову нацизм в Европе и геноцид русскоязычного населения на Украине будут остановлены», — приводит слова Фомина ТАСС.

По словам замглавы российского Минобороны, ответственность за эскалацию конфликта на Украине лежит на США, а также на их европейских и азиатских союзниках. Сам же конфликт, как отметил Фомин, стал следствием работы по превращению Украины в «антироссийский плацдарм» после госпереворота в 2014 году.

Представитель министерства добавил, что западные страны открыто желают поражения России и покрывают военные преступления Киева, используя различные инструменты для антироссийской пропаганды.

24 февраля 2022 года во время объявления о начале СВО президент РФ Владимир Путин заявил, что целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также защита населения Донбасса. 13 июня 2023-го российский лидер сказал, что цели СВО в целом носят фундаментальный характер, но ее задачи могут меняться в зависимости от ситуации.

Ранее Путин назвал целью спецоперации окончание начатой Киевом войны.

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