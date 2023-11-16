В Минобороны РФ рассказали, сколько продлится СВО

Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что военная спецоперация на Украине не закончится до полного достижения ее целей. Об этом представитель Минобороны сообщил на 10-м заседании «СМОА плюс» в Индонезии.

«Специальная военная операция будет продолжена до полного достижения поставленных целей. Вновь поднимающий свою голову нацизм в Европе и геноцид русскоязычного населения на Украине будут остановлены», — приводит слова Фомина ТАСС.

По словам замглавы российского Минобороны, ответственность за эскалацию конфликта на Украине лежит на США, а также на их европейских и азиатских союзниках. Сам же конфликт, как отметил Фомин, стал следствием работы по превращению Украины в «антироссийский плацдарм» после госпереворота в 2014 году.

Представитель министерства добавил, что западные страны открыто желают поражения России и покрывают военные преступления Киева, используя различные инструменты для антироссийской пропаганды.

24 февраля 2022 года во время объявления о начале СВО президент РФ Владимир Путин заявил, что целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также защита населения Донбасса. 13 июня 2023-го российский лидер сказал, что цели СВО в целом носят фундаментальный характер, но ее задачи могут меняться в зависимости от ситуации.

Ранее Путин назвал целью спецоперации окончание начатой Киевом войны.