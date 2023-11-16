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Россияне назвали вредный продукт, который они стараются вычеркнуть из рациона

RT: 65% россиян стараются свести к минимуму потребление сахара

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Большинство жителей России считают сахар вредным для здоровья и стараются отказаться от его употребления – об этом заявили 65% участников опроса, проведенного ЭФКО и A2:Research. Уже исключили этот продукт из своего рациона 9% участников исследования, передает RT со ссылкой на результаты опроса.

В целом 21% опрошенных рассказали, что стали более правильно питаться в последнее время. Столько же людей (21%) перестали добавлять сахар в чай и кофе, еще 17% начали ограничивать количество съеденных сладких продуктов ежедневно. Причем не всем удается отказаться от сахара – 9% участников исследования признались, что им мешает отсутствие силы воли.

Своим главным мотиватором в соблюдении правил здорового образа жизни жители назвали желание укрепить иммунитет и стать более энергичным. Так, 58% россиян ради этого занимаются спортом, 25% - устраивают разгрузочные дни и почти столько же (24%) переходят на интуитивное питание.

Каждый десятый опрошенный признался, что старается есть меньше мяса. А вот популярное в прошлом интервальное голодание выбрали менее 5% опроса.

Самыми полезными в своем рационе продуктами большинство россиян считают фрукты, также многие заявили о важности включения в рацион овощей, а на третьем месте по полезности, по мнению опрошенных, продукты с высоким содержанием белка.

В исследовании принимали участие более 1,2 тыс. россиян.

Напомним, диетологи подчеркивают, что правильное и сбалансированное питание помогает снизить уровень холестерина, который повышается из-за переизбытка продуктов с насыщенными жирами и трансжирами.

Также врачи считают, что правильное питание, регулярные занятия спортом и отказ от вредных привычек – это залог крепкого иммунитета.

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