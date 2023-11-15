Петра Верзилова оштрафовали

Головинский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей участника группы Pussy Riot, бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (и он, и СМИ признаны в России иноагентами). Об этом сообщает ТАСС.

В суде подчеркнули, что Верзилов признали виновным по части 2 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах), ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

До этого Верзилова приговорили к 8,5 года колонии общего режима за дискредитацию российской армии.

Отмечается, что прокуратура требовала почти такое же наказание, но срок в колонии должен был составить девять лет. Защитники Верзилова, в свою очередь, настаивали на его невиновности и просили оправдать подзащитного.

В начале октября 2023-го Петр Верзилов покинул «Медиазону» из-за своего участия в российско-украинском конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он заявил, что его деятельность может поставить под сомнение «неангажированность и независимость «Медиазоны».

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.