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В Челябинской области на автодороге произошло массовое ДТП

В Челябинской области на автодороге М5 столкнулись десять машин

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ГИБДД Челябинской области

В Челябинской области на автодороге перекрыли движение из-за массовой аварии. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Инцидент произошел на трассе М5 Урал, на 1590-м километре. По предварительной информации, у одного из транспортных средств отказали тормоза, поэтому оно столкнулось с девятью другими машинами.

«В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения», — сообщается в публикации.

На месте работают правоохранители. На данный момент на участке, где произошла авария, организовано реверсивное движение.

В пресс-службе Госавтоинспекции призывают заранее планировать свой маршрут.

Ранее под Ростовом автобус с чиновниками попал в ДТП.

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