В Кремле прокомментировали помилования для осужденных за убийства участников в СВО

Общественный резонанс уголовных дел не может быть поводом для исключений из практики помилования осужденных за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Существует определенная практика, которая реализуется. Исключений нет. Точнее, есть, но они не касаются резонансности того или иного дела», — пояснил Песков.

Так он прокомментировал вопрос о необходимости выводить из процедуры помилования за участие в СВО осужденных по громким уголовным делам. Поводом для вопроса стали сообщения о помиловании сразу двух осужденных за резонансные убийства: Владислава Канюса, который был осужден за убийство 23-летней Веры Пехтелевой, и экс-сотрудника УБОПа Сергея Хаджикурбанова, осужденного по делу об убийстве журналистки Анны Политковской.

Убийство Пехтелевой произошло 14 января 2020 года в городе Кемерово. Студентка пришла в общежитие, чтобы забрать вещи у Канюса, с которым незадолго до этого рассталась. Но тот не отпустил ее и жестоко расправился с ней.

28 июля 2022 года суд приговорил Канюса к 17 годам лишения свободы. Однако позднее стало известно, что мужчина находится в зоне военной операции на Украине. Родственники убитой девушки стали получать фотографии убийцы.

8 ноября в СМИ опубликовали документ от прокуратуры, в котором указывалось, что Канюс был помилован 27 апреля 2023 года указом президента РФ Владимира Путина. Соответствующий документ мать Веры Пехтелевой предоставила «Газете.Ru».

Песков после этого пояснил, что существует два сценария помилования. Первый подразумевает стандартную схему: комиссии различного уровня, вплоть до федерального, принимают решения, после чего документы направляются президенту. А второй, когда осужденные «искупают кровью преступление на поле боя».

15 ноября отец Пехтелевой заявил, что Канюса освободили также от уплаты компенсации за моральный ущерб семье.

Ранее суд приговорил к условным срокам пятерых полицейских по делу об убийстве Веры Пехтелевой.