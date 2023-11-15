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Трихолог рассказала, сколько раз в неделю нужно мыть голову

Трихолог Нагайцева: ежедневное мытье головы – это нормальная практика

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Depositphotos

Мыть голову каждый день – это нормальная практика, которая не навредит человеку, обладающему жирным типом волос, рассказала дерматовенеролог и трихолог Юлия Нагайцева. Стимулировать рост волос лучше всего качественным уходом, отметила она в беседе с телеканалом «360».

Если людям с жирным типом волос стоит мыть голову ежедневно, то остальным лучше делать это не чаще двух или трех раз в неделю, отметила Нагайцева, призвав ориентироваться на конкретные потребности того или иного человека.

«Есть люди, у которых сухая кожа головы, они могут не мыть голову пять-семь дней, что считается нормой. Другие — с жирной кожей головы — могут помыть голову утром, а потом еще вечером, и это тоже норма. Волосы от такого точно не выпадают [сильнее]», — подчеркнула трихолог.

Она добавила, что если регулярно не мыть и не расчесывать волосы, то большое количество кожного сала и «мертвых» волос нарушают рост новых. К слову, по словам Нагайцевой, различные способы приучить волосы к редкому мытью – это миф, так как мытье не влияет на работу сальных желез.

Напомним, она также прокомментировала завирусившийся в интернете тренд с мытьем головы раз в месяц, подчеркнув, что это может привести к появлению гнойничковых поражений кожи и выпадению волос.

Страдающим от выпадения волос врачи рекомендуют обращаться к трихологу. Делать это нужно, если выпадение происходит резко, визуально заметно, а количество выпавших волос выше нормы и это доставляет беспокойство.

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