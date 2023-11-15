Россиянина осудили на 18 лет за растление девочек

В Тюмени Калининский районный суд признал 22-летнего местного жителя в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Как установили правоохранители, молодой мужчина находил в соцсетях детей в возрасте от восьми до 12 лет, представлялся им 14-летним подростком, а затем просил новым знакомых выслать ему личные фотографии откровенного содержания. В ответ злоумышленник высылал детям порнографические фото, скачанные в сети.

Точное количество детей, которые вступали в переписку с тюменцем, установить не удалось. Суду достоверно известно, что под влияние мужчины попали шестеро несовершеннолетних из Барнаула, Нового Уренгоя, Челябинска, Волгоградской, Смоленской и Мурманской областей.

О деяниях преступника стало известно после того, как в 2022 году в Волгоградской области учительница одной из потерпевших девочек вызвала мать ребенка в школу и рассказала, что подросток присылает ее дочери откровенные фото в соцсети. Женщина обратилась с этой информацией в полицию, было возбуждено уголовное дело.

Преступления были совершены в 2021 году. Задержанный подозреваемый сначала сознался в двух эпизодах, а затем еще в четырех.

Мужчину приговорили к наказанию в виде 18 лет с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

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