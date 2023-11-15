Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили заявление сенатора о перенацеливании россиянок с образования на роды

Депутат Буцкая: россиянки могут совмещать рождение детей и получение образования

close
100%
Shutterstock

Женщины в России могут совмещать рождение детей, получение образования и карьеру, и данную практику необходимо продолжать. Об этом в беседе с RuNews24 рассказала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, комментируя заявление члена Совфеда, сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой о перенацеливании россиянок с получения образования на роды.

«Человек должен быть реализован во всех аспектах своей жизни, у него должны быть планы, он должен их достигать, расти. И у нас есть прекрасная программа «Россия стана возможностей». Для каждого возможно все. И расти, конечно, надо, но при этом надо помнить, что есть некие законы природы», — отметила парламентарий.

Депутат уточнила, что по образованию она является врачом-педиатром. По ее словам, призыв не откладывать рождение детей имеет под собой медицинское обоснование, потому что после 35 лет повышается вероятность того, что женщина родит ребенка с отклонениями. Буцкая добавила, что свою жизнь стоит планировать так, чтобы в ней было место для ребенка.

13 ноября сенатор Маргарита Павлова заявила, что российских девушек нужно перенацелить с получения высшего образования на роды. По мнению Павловой, молодых россиянок в настоящее время ориентируют на получение качественного образования и строительство хорошей карьеры, в результате чего женщина, не родившая детей к 40 годам, теряет понимание, «что такое домашний очаг».

Ранее в Госдуме рассказали, как родителям лучше узнать своего ребенка.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий