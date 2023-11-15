В Госдуме оценили заявление сенатора о перенацеливании россиянок с образования на роды

Женщины в России могут совмещать рождение детей, получение образования и карьеру, и данную практику необходимо продолжать. Об этом в беседе с RuNews24 рассказала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, комментируя заявление члена Совфеда, сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой о перенацеливании россиянок с получения образования на роды.

«Человек должен быть реализован во всех аспектах своей жизни, у него должны быть планы, он должен их достигать, расти. И у нас есть прекрасная программа «Россия стана возможностей». Для каждого возможно все. И расти, конечно, надо, но при этом надо помнить, что есть некие законы природы», — отметила парламентарий.

Депутат уточнила, что по образованию она является врачом-педиатром. По ее словам, призыв не откладывать рождение детей имеет под собой медицинское обоснование, потому что после 35 лет повышается вероятность того, что женщина родит ребенка с отклонениями. Буцкая добавила, что свою жизнь стоит планировать так, чтобы в ней было место для ребенка.

13 ноября сенатор Маргарита Павлова заявила, что российских девушек нужно перенацелить с получения высшего образования на роды. По мнению Павловой, молодых россиянок в настоящее время ориентируют на получение качественного образования и строительство хорошей карьеры, в результате чего женщина, не родившая детей к 40 годам, теряет понимание, «что такое домашний очаг».

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