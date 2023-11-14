Депутат назвал эффективной работу правительства России и Минстроя

Правительство России и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства работают эффективно, заявил по итогам встречи президента России Владимира Путина с министром ведомства Иреком Файзуллиным председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. По его словам, об этом говорят цифры, озвученные министром строительства во время встречи с президентом.

«Темпы строительства в прошлом году были рекордными. В этом году прогнозируется также за 100 млн кв. метров введенного жилья. Это значит, что отрасль находится в стабильном состоянии. Этому способствует большая системная работа, которую Минстрой и Госдума проводят в части наведения порядка в нормативно-правовой базе. Тотальная разбюрократизация, стройка переходит в цифру — мы избавляемся от рудиментов, но при этом сохраняем все лучшие практики, которые позволяют отрасли развиваться и показывать хорошие результаты», — сказал он.

При этом Пахомов подчеркнул, что глава государства поставил перед правительством и Госдумой единые задачи — ежегодно качественно менять условия жизни для пяти миллионов семей.

«Это наша цель, к которой мы стремимся. Глава государства регулярно встречается с Маратом Хуснуллиным, Иреком Файзуллиным, представителями строительной отрасли из разных сегментов. Он полностью в курсе и погружен в повестку, постоянно указывает всем нам на необходимость создавать комфортные условия жизни, благоприятную среду для наших граждан», — сказал он.

Так, по его словам, сохраняются обширные программы льготной ипотеки, по линии правительства вводятся меры поддержки строительного бизнеса, а также законодательно ускоряется строительно-инвестиционный цикл.

«Министр на встрече отметил, что в наших новых регионах уже более 8000 объектов реконструировано и отремонтировано. Я хочу сказать одно. Россия не просто вернула себе свое, она приводит в порядок те территории, где десятилетиями не было структурных качественных изменений. Фактически новые школы, детские сады, больницы, дороги, объекты инфраструктуры — все самое современное и по современным же технологиям. Нет ни одного региона России, который не оказал бы посильную помощь в восстановлении городов и сел на Донбассе», — заключил Пахомов.

Ранее сообщалось, что Ирек Файзуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в 2023 году будет введено рекордное количество жилья в стране.