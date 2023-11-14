Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутат назвал эффективной работу правительства России и Минстроя

Депутат Пахомов: строительная отрасль находится в стабильном состоянии

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Правительство России и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства работают эффективно, заявил по итогам встречи президента России Владимира Путина с министром ведомства Иреком Файзуллиным председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. По его словам, об этом говорят цифры, озвученные министром строительства во время встречи с президентом.

«Темпы строительства в прошлом году были рекордными. В этом году прогнозируется также за 100 млн кв. метров введенного жилья. Это значит, что отрасль находится в стабильном состоянии. Этому способствует большая системная работа, которую Минстрой и Госдума проводят в части наведения порядка в нормативно-правовой базе. Тотальная разбюрократизация, стройка переходит в цифру — мы избавляемся от рудиментов, но при этом сохраняем все лучшие практики, которые позволяют отрасли развиваться и показывать хорошие результаты», — сказал он.

При этом Пахомов подчеркнул, что глава государства поставил перед правительством и Госдумой единые задачи — ежегодно качественно менять условия жизни для пяти миллионов семей.

«Это наша цель, к которой мы стремимся. Глава государства регулярно встречается с Маратом Хуснуллиным, Иреком Файзуллиным, представителями строительной отрасли из разных сегментов. Он полностью в курсе и погружен в повестку, постоянно указывает всем нам на необходимость создавать комфортные условия жизни, благоприятную среду для наших граждан», — сказал он.

Так, по его словам, сохраняются обширные программы льготной ипотеки, по линии правительства вводятся меры поддержки строительного бизнеса, а также законодательно ускоряется строительно-инвестиционный цикл.

«Министр на встрече отметил, что в наших новых регионах уже более 8000 объектов реконструировано и отремонтировано. Я хочу сказать одно. Россия не просто вернула себе свое, она приводит в порядок те территории, где десятилетиями не было структурных качественных изменений. Фактически новые школы, детские сады, больницы, дороги, объекты инфраструктуры — все самое современное и по современным же технологиям. Нет ни одного региона России, который не оказал бы посильную помощь в восстановлении городов и сел на Донбассе», — заключил Пахомов.

Ранее сообщалось, что Ирек Файзуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в 2023 году будет введено рекордное количество жилья в стране.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий