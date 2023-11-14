Глава Хабаровского края представил достижения региона на выставке «Россия»

Темп роста и раскрытие потенциала Хабаровского края во многом связаны с реализацией федеральной программы по развитию всего Дальнего Востока, заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, представляя регион на выставке-форуме «Россия». По его словам, важную роль играет личный контроль за выполнением программы со стороны президента РФ Владимира Путина, который определил развитие Дальнего Востока как национальный приоритет России.

«Мы выпускаем самолеты, строим корабли, производим бензин и металл: Комсомольск-на-Амуре давно стал инженерной столицей России. Наших предков сюда манили золото и пушнина, рыба и таинственный океан. Приглашаем посетителей выставки к нам на заводы: мы всегда ждем сильных специалистов и готовы предложить достойные условия», — заявил Михаил Дегтярев.

Губернатор назвал регион родиной гренландских китов, самолетов и предприимчивых людей.

Он напомнил, что лучшие истребители до сих пор собирают в Комсомольске-на-Амуре.

«Самолеты Sukhoi Superjet 100 уже полностью импортозамещены: скоро начнется серийный выпуск, а первый полет прошел в августе. На презентации достижений края в День региона присутствовал и внук Юрия Гагарина, который руководит международным аэропортом Хабаровска. На этом не заканчиваются успехи в авиационной отрасли: в старейшем городе края Охотске по решению Владимира Путина строят первую бетонную взлетно-посадочную полосу», — добавил Дегтярев.

Жители края, по мнению губернатора, — деятельные и предприимчивые люди, умеющие зарабатывать.

«Для них по поручению президента России мы разработали мастер-планы развития Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска, который подписан Владимиром Путиным буквально на днях. Все это нужно, чтобы повысить качество жизни людей», — сообщил Дегтярев.

По его словам, развитие третьего по площади в России региона носит комплексный характер. При этом ключевое внимание уделяется транспортной инфраструктуре, газификации и переселению людей из аварийного жилья.

Также глава региона рассказал о планах по строительству в 2025-2026 годах автомобильного пропускного пункта Большой Уссурийский через государственную границу РФ.

Проект направлен на увеличение товарооборота и турпотока между Россией и Китаем.

Он пригласил в Хабаровский край всех, кого привлекает дальневосточный туризм, подчеркнув, что перелеты к ним стали доступнее.

Международная выставка-форум «Россия» стартовала на ВДНХ 4 ноября и продлится вплоть до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представили 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.