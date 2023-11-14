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Посетителям столичного музея расскажут о взаимоотношениях Есенина и Маяковского

В музее С.А.Есенина проходит выставка о Владимире Маяковском

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В Московском государственном музее С.А. Есенина проходит выставка, посвященная 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского, на которой рассказывают о том, какие отношения были между ним и Сергеем Есениным, что их связывало и, наоборот, разобщало, сообщается на сайте mos.ru.

Они познакомились примерно в 1915–1916 годах — точная дата неизвестна. Сергей Есенин, приехавший из Рязанской губернии, еще не успел до конца освоиться в Москве, а Владимир Маяковский уже был достаточно известен в городе.

Антагонисты принадлежали и к разным течениям поэтического искусства. Владимир Маяковский был футуристом, вместе с единомышленниками обращал взор в будущее — и оно, по их мнению, просто обязано было радикально отличаться от прошлого. Имажинисты, к которым некоторое время принадлежал Сергей Есенин, совсем не собирались противопоставлять новое и старое. Они выступали за то, что поэт должен сосредоточиться прежде всего на лирических и ярких образах.

Организаторы выставки решили воссоздать два литературных прибежища: «Кафе поэтов» на Тверской улице, стены которого разрисовывал лично Маяковский, и имажинистское «Стойло Пегаса».

Посетители могут увидеть фотографии участников, их книги, автографы, макеты афиш и многое другое. Один из самых ценных экспонатов — сборник рукописей имажинистов.

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