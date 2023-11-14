Беглую завкассой одного из банков Казани приговорили к колонии за присвоение 14 млн рублей

Ново-Савиновский районный суд Казани приговорил к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима заведующую кассой «Банка Казани» Светлану Астафьеву, которая присвоила себе 14,5 млн рублей. Об этом сообщает «Реальное время».

Старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев уточнил, что гособвинитель просил для Астафьевой пять лет по обвинению по ч. 4 ст. 160 УК. Приговор суда в законную силу не вступил.

По данным издания, 16 июня 2016 года 46-летняя женщина похитила и присвоила вверенные ей деньги из кассы, после чего вместе с мужем Юрием Спириным исчезла. Их объявили в розыск. В мае 2022 года женщину заметили на камерах у одного из храмов Санкт-Петербурга, после чего супругов вернули в Казань. Женщину отправили в СИЗО, ее муж получил статус свидетеля.

10 ноября сообщалось, что в Санкт-Петербурге разыскивают неизвестного, который вынес из квартиры генерального директора строительной компании «Невастрой» около 9 млн рублей. По словам бизнесмена, похититель мог проникнуть в его трехкомнатную квартиру в Василеостровском районе в любой момент с 11 июля по 26 октября. Недвижимость бизнесмена не была оборудована охранной сигнализацией.

Ранее сотрудник МВД попытался украсть лифт из жилого дома вместе с приятелем и попал на видео.