Единственный электрогенератор крупнейшей больницы в секторе Газа «Аль-Амаль» остановился

Единственный электрогенератор больницы «Аль-Амаль» в секторе Газа перестал работать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS).

По информации PRCS, отказ генератора оказал серьезное влияние на работу больницы и штаб-квартиры организации. Это также угрожает жизням 90 пациентов, из которых 25 находятся в отделении медицинской реабилитации, и теперь есть риски для их жизни. Кроме того, около 9 тысяч перемещенных лиц нашли убежище в помещениях больницы.

В настоящее время больница использует очень маленький генератор для обеспечения энергией только родильного отделения и аварийного освещения, и оставшееся топливо, как ожидается, закончится в течение 24 часов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.