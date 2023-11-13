В Госдуме раскритиковали слова сенатора об отказе от высшего образования ради родов

Получившая высшее образование девушка может стать более квалифицированной мамой, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Так он прокомментировал слова сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой о том, что девушек нужно перестать ориентировать на получение высшего образования из-за упущения детородной функции. Смолин считает, что россиянки должны иметь возможность выбирать, где им больше себя реализовать: в работе или в семье.

«Я думаю, что следующим заявлением может быть предложение вернуть Домострой. Конечно, у девушки должно быть право выбора: реализовать себя больше в работе или больше в семье, а лучше всего в обеих функциях. Но мы знаем, что с советских времен в нашей стране более половины студентов — это девушки. Боюсь, что с уважаемым сенатором они никак не согласятся. Не говоря уже о том, что высшее образование — это не только поиск себя в работе, но, между прочим, это и более квалифицированная мама. К сожалению, мамы без серьезного образования думают, что дети должны расти как придорожная трава — как вырастут, так вырастут. А современная, настоящая мама должна думать о том, как воспитать ребенка, в том числе развить его. Есть такая старая одесская шутка: «Доктор, наш Моня, наверное, болен, ему уже три годика, он еще не играет на скрипочке». Если бы все наши мамы разделяли эту позицию в разумных дозах, то я думаю, что мы давно были бы первой страной в мире и по образованию, и по технологиям, и по другим параметрам», — сказал он.

Депутат назвал идею искусственно ограничить получение высшего образования попыткой «повернуть прогресс вспять».

«Дело в том, что остановить прогресс невозможно. Надо решать проблемы образования с помощью самого же образования. Образование — это не только обучение, но и воспитание. Представление о том, что вложение себя в детей может быть таким же важным, ценным, счастливым вложением, как и вложение себя в какие-то профессиональные достижения – это важное представление», — пояснил он.

Смолин добавил, что в России тяжелая демографическая ситуация. По его словам, решить проблему низкой рождаемости можно с помощью постепенного списания кредита за жилье при рождении детей.

«Мы видели прогноз Росстата, согласно ему, даже в 2044 году нас будет значительно меньше, чем сейчас. Есть более дальнесрочные прогнозы, что если ситуация не изменится, то к концу века нас может оказаться менее 100 миллионов. Только не надо думать, что противоречия прогресса можно решить путем его остановки. Противоречия прогресса решаются другим путем, через его более правильное использование. Недавно ВЭБ озвучил свои предложения по поводу пропорционального, нарастающего увеличение материнского капитала и предложил за четвертого ребенка дарить автомобиль. Я бы вообще предложил совершенно другую версию. В социалистический период Чехия после демографического спада показала демографический рост, когда была введена следующая система: создается семья и получает кредит на жилье, рождается первый ребенок, списывается 25% кредита, второй ребенок — 50%, третий ребенок — списывается весь кредит. Мне кажется, это гораздо более мощный стимул, чем дарить автомобиль», — заключил он.

Член Совета Федерации Маргарита Павлова в беседе с «Царьградом» заявила, что девушек нужно перенацелить с получения высшего образования на роды. По ее мнению, сейчас молодых россиянок ориентируют на получение качественного образования и строительство хорошей карьеры. В результате чего женщина, не родившая детей к 40 годам, теряет понимание, «что такое домашний очаг». Также Павлова добавила, что поднятие демографических показателей в стране посредством экономических мер, выдачи льгот, пособий и квартир для молодых семей является неверным путем.

Ранее в Минздраве назвали «порочной» идею рожать ребенка после выстраивания карьеры.