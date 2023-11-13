Организаторы премии «Служение» учредили спецноминацию для глав муниципальных образований

В рамках специальной номинации всероссийской муниципальной премии «Служение» «Судьба человека — гордость Отечества» отметят представителей муниципального сообщества, чья деятельность наиболее ярко раскрывает понятие «служение». Об этом сообщили организаторы премии.

Выступая на съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил о необходимости исполнить поручение главы государства Владимира Путина по запуску отдельной премии, которая отметит заслуги людей, посвятивших свою жизнь служению.

«Неслучайно она так и называется. Премия позволит выразить благодарность, уважение и признание людям, представителям местного самоуправления. Это важно особенно для тех, кто, находясь сегодня в ЛНР, ДНР Запорожской, Херсонской областях, работая в Курской, Брянской, Белгородской областях и Республике Крым, зачастую рискуют не меньше, чем ребята на первой линии обороны. Такие люди и смогут стать лауреатами премии», — сказал Сергей Кириенко.

Рассказывая о людях, достойных специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества», сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила главу Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова.

«1 июня ВСУ обстреляли Шебекино 860 раз, Минобороны также сообщило о попытке прорыва сил ВСУ в районе города», — констатировала Ирина Гусева.

Она подчеркнула, что в этих условиях Владимир Жданов организовал эвакуацию жителей, для прикрытия скорых и другого транспорта использовали старые инкассаторские машины, которые защищали людей под непрекращающимися обстрелами.

«Когда обстрелы закончились, Жданов вместе с другими шебекинцами занялся восстановлением города», — добавила она.

Также Гусева выделила глава муниципального образования «Тит-Арынский наслег» Республики Саха (Якутия) Григория Лукина. По ее словам, Лукин и вовсе действовал в одиночку, спасая односельчанку, упавшую в ледяную воду при переправе.

«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, Григорий Дмитриевич награжден медалью «За спасение погибавших», — сообщила Гусева.

13 ноября открылся прием заявок на соискание премии «Служение», которая присваивается представителям муниципального сообщества, внесшим особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.