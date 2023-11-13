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Первая группа эвакуированных из Газы россиян вылетела в Москву

Спецборт МЧС РФ с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

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Fatima Shbair/AP

Специальный борт Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ вылетел из Каира в Москву с первой группой россиян, эвакуированных из сектора Газа. Об этом МЧС сообщило в своем Telegram-канале.

«Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства доставит 70 соотечественников в Россию», — говорится в сообщении.

С людьми на протяжении всего пути будут находиться медики и психологи МЧС РФ.

13 ноября в ведомстве рассказали, что из сектора Газа эвакуировали 98 российских граждан. В настоящее время работа по эвакуации людей из палестинского анклава продолжается. Процесс был организован совместно с российскими дипломатами.

МЧС заявило о начале эвакуации российских граждан из сектора Газа в Египет 12 ноября. На египетской территории был развернут оперативный штаб ведомства, где людям помогают оформить все необходимые документы для возвращения домой.

Врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Ярцев позже сообщил об обезвоживании почти всех россиян, прибывших из сектора Газа. Он подчеркнул, что в подобном состоянии находятся как дети, так и взрослые.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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