В Москве 7 декабря пройдет конференция Baltic Winter

В Москве 7 декабря пройдет итоговое PR событие года, конференция Baltic Winter, которое проводит и организует коммуникационное агентство SPN Communications. Об этом сообщает пресс-служба конференции.

В рамках мероприятия ведущие специалисты отрасли обсудят актуальные тренды уходящего 2023 года и поговорят о важных практических навыках для успешной работы в 2024-м. При этом обсуждения пройдут в формате интерактивных дискуссий и баттлов.

Отмечается, что откроет конференцию совладелец и исполнительный директор ГК «ЭФКО» Сергей Иванов. Он расскажет, как топ-менеджеры и собственники бизнеса видят роль коммуникаций, а также как коммуникаторам убедить руководство компании в важности своей работы.

Кроме того, генеральный директор «Новые отраслевые медиа»‎ Станислав Апетьян и исполнительный директор по медиа «Rambler&Co» Андрея Цыпера в формате PR-баттла решат, каким каналам больше доверяет сегодня аудитория.

На Baltic Winter пройдет дружеская дуэль молодых специалистов и работодателей. В дуэли поучаствуют студенты, которые только начинают свой карьерный путь, а со стороны работодателей выступят известные всей индустрии PR-директора и руководители агентств - в их числе основатель PR-агентства «Rassvet.digital» Светлана Ерохнович‎.

«Не секрет, что опытные коммуникаторы считают одной из важнейших проблем на рынке нехватку проактивных и думающих кадров. А молодым специалистам в свою очередь сложно понять, чего же именно хочет от них работодатель», — говорится в сообщении.

Также на конференции расскажут о новом прочтении темы ESG, так как у клиентов корпораций и у их сотрудников есть запрос на системные добрые дела. Также на Baltic Winter обсудят тему продвижения территорий, а завершится мероприятие неформальной программой и предновогодним нетворкингом. Зарегистрироваться на конференцию можно до 1 декабря.

Напомним, Baltic Winter — это продолжение петербургского форума по коммуникациям Baltic Weekend, но с абсолютно новыми спикерами и темами, которые не успели обсудить в деловой программе сентябрьского форума.