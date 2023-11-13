Сибирского депутата не пустили в ресторан в Москве из-за прописки

Депутата красноярского заксобрания Дениса Терехова не пустили в ресторан «Москвичи» на Раушской набережной, потому что в этот день там проводилось мероприятие для гостей с московской пропиской. Об этом «Газете.Ru» рассказала владелица заведения Екатерина Дашевская. По ее словам, в другие дни в ресторан разрешают заходить не только москвичам.

«Такая концепция — это правда. Мероприятия для москвичей проходят в частном режиме. Денис пришел в день проведения такого мероприятия, где заказчик ресторана и его VIP-гости преимущественно настаивали на посещении заведения сугубо лицами с московской пропиской, так как всех желающих в виду плотной посадки мы впустить просто не могли. На видео я как раз пытаюсь объяснить Денису, что, несмотря на нашу близкую дружбу, не могу отступить от правил заведения, ведь пожелания наших гостей для нас закон. В целом же практика ресторана, как и столицы нашей Родины, открытая: мы рады угощать московской кухней, знакомить с традициями и историей всех гостей без исключения», — рассказала Дашевская.

Сам Денис Терехов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что ситуация «яйца выеденного не стоит», однако назвал правила ресторана «бредом».

«Я к этому отношусь философски. Если можно не пускать людей по дресс-коду, наверное, можно не пускать и по прописке. Это же частное заведение, они могут делать что угодно. Но мне это кажется каким-то бредом. Я спросил, а если Путин придет с петербургской пропиской? Мне сказали, что у Путина московская прописка, поэтому его пустят. В Москве много ресторанов, я в другом могу поесть. Это не проблема. Просто мне кажется, что это странно», — сказал Терехов.

Депутат объяснил, что в тот день у него не было с собой паспорта, поэтому он предъявил депутатское удостоверение, но подтвердить наличие московской прописки не смог.

«Я знаю Екатерину Дашевскую, которая меня и позвала. Позже мы с ней говорили и я спросил: зачем ты меня позвала, а потом меня не пустили? [Был ответ]: я была уверена, что у тебя московская прописка, ты же из Москвы. Я говорю: да, но у меня нет с собой паспорта. Поэтому мы долго препирались. Видимо, охранникам сейчас велено все записывать на всякий случай. У меня нет никаких претензий, но история очень комичная. По-моему, последний раз прописку спрашивали лет 20 назад, когда еще Юрий Михайлович Лужков был жив», — заключил Терехов.

Видео, на котором депутат Терехов поругался с охраной столичного заведения «Москвичи», опубликовал Telegram-канал Shot. Екатерина Дашевская предоставила «Газете.Ru» кадры, на которых объясняет депутату, почему его не пустили в ресторан.

Ранее красноярский депутат Терехов оказался в реанимации после принятия БАДа с мухомором.