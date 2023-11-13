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В Израиле разрешили закрывать вещание ряда зарубежных телеканалов

Кабинет безопасности Израиля распорядился закрыть вещание зарубежных телеканалов

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Eduardo Munoz/Reuters

Кабинет безопасности Израиля на фоне конфликта страны с радикальным палестинским движением ХАМАС утвердил правила, позволяющие правительству закрывать вещание иностранных новостных телеканалов, угрожающих нацбезопасности. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что министр связи Израиля Шломо Каръи неоднократно призывал прекратить вещание в стране ливанского телеканала Al Mayadeen и катарского Al Jazeera.

По его словам, катарский телеканал оказывает информационную поддержку ХАМАС и подвергает израильских военных риску атак из Газы. Al Mayadeen, по словам министра, используется ливанской радикальной организацией «Хезболла» и может даже рассматриваться как одно из ее подразделений, действующих при поддержке Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее голливудские актеры написали письмо президенту США Джо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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