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В России почти вдвое выросли онлайн-продажи валенок

Онлайн-продажи валенок в России возросли на 43%

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Mikhail Metzel/AP

За последние несколько месяцев продажи валенок выросли на 373%. Цены на них остаются стабильными, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе государственной системы маркировки «Честный знак».

Объем производства валенок вырос на 20% (249 тыс. пар в III квартале 2022 против 302 тыс. пар в III квартале этого года). Всего за 9 месяцев текущего года в России было произведено более 670 тыс. валенок. Подготовка к зиме также повлияла на прирост объемов производства: в III квартале 2023 года объем производства валенок вырос почти на 62% в сравнении со II кварталом 2023 годом.

Регионами-лидерами по производству валенок в 2023 году стали Ярославская и Нижегородская области, тройку лидеров замыкает республика Татарстан. Валенки не теряют свою актуальность: объемы продаж сохраняются на прежнем уровне, если сравнивать 9 месяцев 2022 и 2023 года. Конечно же, во 2 квартале 2023 года — в теплый период — продажи валенок сократились на 92%, однако в 3 квартале продажи возросли в 3,7 раза — началась подготовка к холодному сезону.

«86% продаж валенок в 2023 году пришлось на розничные каналы, но, как и в любом сегменте, наблюдается тенденция к существенному «перетеканию» продаж в онлайн. Онлайн продажи валенок за 9 месяцев 2023 года выросли на 43%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года», — прокомментировала Анна Петрушина, руководитель товарной группы «Легпром» Центра развития перспективных технологий (оператор «Честного знака»).

Цены на валенки пока стабильны: возросший осенью спрос на этот тип обуви не привел к увеличению средневзвешенных цен, они даже незначительно снизились. Во II квартале 2023 года валенки приобретали в среднем за 1 369 рублей, а в III квартале 2023 года — за 1 332 рубля.

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