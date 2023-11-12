Посол Палестины заявил, что РФ старается помочь с вывозом раненых из Газы в другие страны

Палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Россия прилагает усилия по эвакуации раненых, находящихся в больницах в Газе, в другие страны, сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что российский Минздрав пытается перевести многих раненых из сектора Газа в другие страны, в частности в Египет, Иорданию, Турцию, а также на Западный берег реки Иордан.

При этом посол подчеркнул, что такую эвакуацию трудно проводить из-за действий Израиля.

Ранее сообщалось, что в ХАМАС обвинили Израиль в срыве сделки по возвращению заложников. В Израиле число заложников оценивают в 240 человек, среди них десятки граждан третьих стран.

До этого посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Израиль в последние два дня не осуществляет обстрелов контрольно-пропускного пункта «Рафах» и придерживается конструктивной позиции по эвакуации иностранных граждан и поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа.

При этом дипломат подчеркнул, что ситуация вокруг контрольно-пропускного пункта постоянно меняется. Израильские власти то блокируют его работу, то согласовывают его деятельность с Египтом.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.