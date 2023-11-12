На бизнес-тренера Аяза Шабутдинова написали еще одно заявление

ayazshabutdinov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Житель Москвы подал заявление на бизнес-тренера Аяза Шабутдинова с обвинением в мошенничестве на сумму в 1,6 млн рублей. Об этом сообщает издание Baza.

«29-летний Виктор Голованов посмотрел видео Шабутдинова и захотел открыть свой бизнес. Чтобы дело пошло в гору, Голованов купил несколько курсов обучения общей стоимостью 1,6 млн рублей», — уточнили в публикации.

По словам Виктора, никакого эффекта от обучения, предоставленного «Лайк центром», он не получил.

При этом мужчине на все претензии ответили лишь словами «так бывает».

«После ареста Шабутдинова Голованова и вовсе передали помощникам, поэтому, по мнению мужчины, в отношении него совершили мошенничество», — подчеркивается в сообщении.

До этого блогер Шабутдинов сообщал, что его узнали в СИЗО и приняли «нормально». Сокамерники помогали ему с едой и всем необходимым, и он сам сделал себе шнурки из упаковки от пластиковых бутылок.

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