Из сектора Газа началась эвакуация польских граждан

Польские граждане приступили к эвакуации из сектора Газа на территорию Египта. Об этом сообщается на странице министерства иностранных дел Польши в социальной сети X (экс-Twitter).

«Первые граждане Польши, проживающие в секторе Газа, пересекли пограничный переход в Рафахе и находятся на египетской стороне. Процесс начался», — уточнили в польском дипведомстве.

По информации МИД, военно-воздушные силы в рамках постановления президента Польши Анджея Дуды готовы доставить поляков домой.

До этого Израиль допустил прекращение огня в Газе в обмен на освобождение заложников. Ситуацию прокомментировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Также телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщал, что египетские власти проинформировали Израиль о том, что палестинское движение ХАМАС в ближайшие дни освободит ряд заложников,

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.