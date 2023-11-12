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Железнодорожное сообщение восстановили в Рязанской области

На ж/д участке под Рязанью, где произошел сход вагонов, возобновили движение

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Илья Наймушин/РИА Новости

Движение поездов на участке железной дороги в Рязанской области, где 11 ноября был сход вагонов, восстановлено. Об этом заявила Московская железная дорога, передает РИА Новости.

«Открыто движение на участке Рыбное-Блокпост в Рязанской области. В 15.34 по перегону проследовал первый грузовой поезд», — уточнили в пресс-службе МЖД.

Известно, что железнодорожники убрали 19 сошедших с рельсов вагонов, уложили 175 м новой рельсошпальной решетки.

Помимо того, при устранений последствий схода вагонов были смонтированы 300 м контактной подвески.

Также обновлена опора контактной сети.

В общей сложности для восстановительных работ задействовали свыше 300 железнодорожников.

Согласно информации Следкома РФ, самодельное взрывное устройство сработало в районе 190-го километра третьего главного пути перегона «Рыбное — Блокпост 204 км» двухпутного электрифицированного участка. Это произошло 11 ноября в 7:12 мск. Из-за этого 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, 15 из них получили повреждения.

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Ранее в Брянской области грузовой поезд сошел с рельсов из-за подрыва железной дороги.

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