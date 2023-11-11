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Журналиста Дудя проверяют на дискредитацию ВС РФ

Прокуратура Москвы ведет проверку журналиста Дудя на дискредитацию ВС России

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Московская прокуратура проверяет журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ, поводом для проверки стало проведенное им интервью с Викторией и Вадимом Цыгановыми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время прокуратура Москвы проводит проверку в отношении журналиста Юрия Александровича Дудя на наличие преступления», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) хотят обвинить в дискредитации ВС РФ после интервью с певицей Викой Цыгановой и ее мужем. По данным информационного канала, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору с требованием проверить заявления журналиста, который «грубо осуждал спецоперацию, в циничной форме говорил об участниках СВО, дискредитировал ВС РФ — и все это на фоне похвалы США».

Интервью журналиста с Цыгановыми посмотрели около 10 млн раз. На его канал «вДудь» подписаны 10,3 млн человек.

В конце октября на YouTube-канале «вДудь» вышло интервью с Вадимом и Викой Цыгановыми. В начале беседы журналист поблагодарил интервьюируемых за то, что они стали одними из первых за год, кто согласился побеседовать с Дудем, имея при этом отличные от интервьюера политические взгляды.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительными».

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