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Сигнал воздушной тревоги прозвучал на севере Израиля

Армия Израиля сообщила о воздушной тревоге на севере страны

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Global Look Press

Воздушная тревога вновь прозвучала на севере Израиля. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале израильской армии.

«Сирены прозвучали в северном Израиле», — отмечается в сообщении.

Ранее израильская армия сообщала, что сигналы воздушной тревоги прозвучали в северных районах Израиля.

До этого пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Армия обороны Израиля при содействии Управления военной разведки страны уничтожила нескольких командиров радикального палестинского движения ХАМАС, организовавших нападение на израильские территории 7 октября. Отмечается, что среди уничтоженных боевиков оказались Ахмед Муса — командир роты, и Омар Аль-Хинди — командир взвода. Оба находились в Джебалии — в городе на севере сектора Газа. Уточняется, что Муса был одним из тех, кто командовал нападением на базу израильской армии в районе кибуца Зиким в октябре.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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