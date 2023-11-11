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В Иране попросили закончить блокаду на Ближнем Востоке

Президент Ирана призвал прекратить блокаду сектора Газа

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Iran's Presidency/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал как можно быстрее добиться снятия блокады с сектора Газа, открыв в том числе контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом сообщает ТАСС.

По словам иранского лидера, открывать упомянутый КПП следует без предварительных ограничений и условий.

До этого Раиси отверг обвинения, что за нападением ХАМАС на Израиль стоит Тегеран. По его словам, сопротивление и его сторонники в Палестине и на Ближнем Востоке независимы.

Также в октябре Раиси призывал остановить преступления Израиля в Газе.

Кроме того, первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявлял, что наземная операция Израиля в секторе Газа станет пересечением красной линии для Ирана.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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