Европейский университет в Петербурге проверят следователи

Два протокола по статье 20.33 КоАП России об участии в деятельности организации, которая является нежелательной на территории страны, были составлены на Европейский университет в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что материалы направлены в Дзержинский районный суд в Санкт-Петербурге.

В настоящий момент к производству материалы не приняты.

Помимо того, нет сведений о дате судебных заседаний. Подробности двух протоколов в отношении университета пока неизвестны.

Материалы будущего судебного процесса появились вечером 10 ноября.

До этого Минюст России внес в реестр нежелательных организаций две НПО. В список попали неправительственная австрийская организация Central European University и немецкий Zentrum fur Osteuropa — und internationale Studien.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.