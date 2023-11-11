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В Грузии нескольких иностранцев заподозрили в террористической деятельности

В Грузии по подозрению в терроризме задержали двоих иностранцев

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Александр Имедашвили/РИА «Новости»

Сотрудникам Контртеррористического центра Службы госбезопасности Грузии были задержаны в Тбилиси двое иностранных граждан, которые сейчас подозреваются в террористической деятельности. Об этом сообщается на странице ее социальной сети.

По информации Службы, во время обысках в снимаемых ими квартирах найдены различные виды электронных средств, поддельные личные документы иностранного государства, взрывчатые вещества.

Кроме того, у иностранцев обнаружены самодельные взрывчатые средства, военная амуниция и электрошокер.

В данный момент ведется расследование. Не уточняется, какое гражданство у задержанных подозреваемых.

До этого в Челябинске задержали мужчину, который перечислял деньги террористам. По версии правоохранителей, в 2022-2023 годах уралец перечислил деньги террористическим организациям.

Ранее жителю Читы запретили уезжать из города после ложного сообщения об акте терроризма.

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